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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غربلوه بـ9 طلقات.. تفاصيل الإعدام والمؤبد لـ 5 أشخاص أنهوا حياة شاب

صدى البلد

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالإعدام شنقا لصاحب مغسلة وعاطل والسجن المؤبد لـ 3 متهمين آخرين لاتهامهم بإنهاء حياة شاب بسبب خلافات سابقة.

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وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين "شعبان . أ"و "باسم . أ " و"إسلام . ع"  و "صابر . أ" و سيد . أ" قتلوا المجنىعليه "مصطفى . ي" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

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تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة يفيد مقتل شاب إثر إصابته بطلقات نارية على أيدي مجموعة من الأشخاص بدائرة القسم وتم نقله للمستشفى، وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية لمكان الحادث وتبين وفاة المجني عليه "مصطفي يوسف" بـ 9 طلقات نارية أودت بحياته فور وصوله للمستشفى ومكوثه به عدة أيام حتى وافته المنية. 

وتبين من التحريات أن سبب الواقعة نشوب مشاجرة قديمة بين المتهمين وشقيق المتوفى وعلى إثرها تم تحرير عدد من المحاضر ويوم الواقعة اتفقوا على عقد جلسة صلح بينهم وإنهاء تلك الخلافات ليتم حضورهم فرح المجنيعليه والذي كان المقرر عقده خلال أيام ولكن الجناة قتلوه فور وصول المجني عليه إليهم بالمكان المقرر لإتمام الصلح بينهم وذلك بطلقات نارية أودت بحياته، وألقي القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وامرت النيابة بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة فاصدرت المحكمة حكمها السابق .

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