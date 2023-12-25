تأجيل محاكمة طبيب روض الفرج المتهم بإجبار سيدات على الرذيلة مقابل إجهاضهن

أجلت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، محاكمة طبيب نساء وتوليد روض الفرج، المتهم بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الفاحشة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض لجلسة 27 ديسمبر للاطلاع على الفيديوهات.

البداية..

عندما حررت سيدة محضرًا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم فيه طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الفاحشة مقابل إجراء عملية إجهاض، وعلى الفور تم القبض على الطبيب.

وكشفت التحقيقات عن أن طبيب نساء وتوليد يمتلك عيادة في منطقة شبرا، ويجري عمليات إجهاض للسيدات مقابل المال وممارسة الرذيلة معهن ويبتزهن بعد ذلك.

وكان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة تم التأكد من صحة الواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.