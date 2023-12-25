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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل إحالة أوراق عاطل للمفتي في قضية قتل شخص في المرج

صدى البلد

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية،  إحالة أوراق عاطل إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار في منطقة المرج.

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وجاء في أمر إحالة المتهم ، أنه بتاريخ 24 مارس الماضي، قتل المجنى عليه "حسن . ص" عمدًا مع سبق الإصرار؛ بأنبيت النية وعقد العزم على قتله، حيث أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض  وما إن ظفر به سدد له طعنة واحدة استقرتبالصدر ولفظ أنفاسه في الحال.

 

وأفادت التحريات بوجود خلاف بين المجني عليه والمتهم، حيث حضر الأخير إلى منزل الضحية، وطعنه بسلاحأبيض، كما تبين من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه أنه مصاب بطعنه نافذة يسار الصدر حدثت نتيجة الطعنبسلاح حاد وتسببت في وفاته.

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