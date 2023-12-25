عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماذا قال الطب الشرعي عن تزوير الفنانة نسرين طافش شيك بنكي؟

صدى البلد

تسلمت محكمة جنح أكتوبر، تقرير خبراء التزييف والتزوير، بمصلحة الطب الشرعي، في معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد

 

نص التقرير 

 

جاء نص التقرير: أنه بالاطلاع على المستند موضوع الفحص وجدناه عبارة عن شيك بنكي مؤرخ ۲۰۲۳/۱/۳۰ من مطبوعات أحد البنوك باسم نسرين يوسف طافش بمبلغ وقدره ٤۰۰۰۰۰۰ أربعة ملايين جنيه مصري لاغير لأمر / نشوى صفاء الدين حسين، وكما هو مبين بعبارات الصلب.

 

وتابع: حررت عباراته الخطية بالمداد الجاف الأزرق بخط رقعي القاعدة متوسط الدرجة ذيلت بتوقيعين منسوبين للطاعنة قرين كل من عبارة اسم الموقع ولفظ التوقيع موضوع الفحص. 

 

وأضاف: بالاطلاع على التوقيعين المنسوبين للطاعنة نسرين يوسف طافش المذيل بهما الشيك البنكي المؤرخ ۲۰۲۳/۱/۳۰ موضوع الفحص وجدناهما محررين بالمداد الجاف الأزرق أحدهما بالطريقة العادية بخط رقعي القاعدة متوسط الدرجة تقرأ "نسرين طافش" والآخر بطريقة التكوين الخاص (FORM) ذو طابع مميز وبفحص جرات التوقيعين موضوع الفحص وجدناها محررة بطريقة طبيعية.

 

وباستكتاب الطاعنة نسرين يوسف طافش بالإدارة في ورقة واحدة حيث استكتبت لبيانات الشيك، ولتوقيعاتها بالمداد الجاف الأزرق وذلك بخط رقعي القاعدة متوسط الدرجة وبطريقة طبيعية، وتكفى أوراق المضاهاة من الناحية الفنية والقانونية للاستناد عليها في إجراء المضاهاة.

 

"عملية المضاهاة"

 

وأوضح أنه بمضاهاة خط بيانات صلب الشيك، على خط الطاعنة نسرين يوسف طافش بورقة المضاهاة وجدنا أنهما يختلفان وذلك من حيث الأسلوب الكتابي العام وكذا المميزات والخصائص الخطية، مما سبق نشير إلى أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر أيا من بيانات طلب الشيك، وإنما حررت بيد شخص آخر غيرها.

 

txt

حكاية الزوج المرعب أمام محكمة الأسرة.. زوجته: بيمشي وهو نايم.. وأولاده: بيخوفنا زي الزومبي

txt

من ليالي المزاج إلى البرش.. تطور جديد في قضية إمبراطورة كباريهات الهرم

وتابع: بمضاهاة خط التوقيعين المنسوبين للطاعنة نسرين يوسف طافش الثابتين بالشيك على خط توقيعاتها بورقة المضاهاة وجدنا أنهما يتفقان وذلك من حيث الأسلوب الكتابي العام المتمثل في حجم الأحرف والمقاطع والألفاظ وأوضاعها النسبية بالنسبة لبعضها البعض.

 

وبالنسبة للمميزات والخصائص الخطية المتمثلة في طريقة تكوين الأحرف والمقاطع والألفاظ وكيفية اتصال بعضها البعض، ونشير إلى أن الطاعنة نسرين يوسف طافش هي الكاتبة بخط يدها لتوقيعيها الثابتين بالشيك البنكي المؤرخ ۲۰۲۳/۱/۳۰ موضوع الفحص.

 

وبفحص الشيك البنكي بالعدسات المكبرة وجهاز 8000 VSC تبين لنا أن المداد المحرر به التوقيعين الثابتين مغاير لونا للمداد المحرر به بيانات صلب الشيك مما يشير إلى أنهما محررين في ظرفين مختلفين، وأن الشيك البنكي مطبوع الخانات ملئت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية لتلك البيانات وبيان الفارق الزمني.

 

"النتيجة"

 

وأكد التقرير أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر أيا من بيانات صلب الشيك البنكي موضوع الفحص وإنما حررت بيد شخص آخر غيرها، وأن الطاعنة نسرين يوسف طافش هي الكاتبة بخط يدها لتوقيعيها الثابتين بالشيك، وحرر في ظرفين كتابيين مختلفين إلا أنه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشيك حيث أن الشيك البنكي مطبوع الخانات ملئت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وايهما اسبق على الآخر.

الفنانة نسرين طافش نسرين طافش خبراء التزييف والتزوير مصلحة الطب الشرعي الطب الشرعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

بيان من نقابة الموسيقيين حول أغنية روبي "3 ساعات متواصلة"

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

ترشيحاتنا

«يا قوم أليس لي ملك مصر».. اعرف أسرار الآية 51 وأنهار فرعون الواردة فيها

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

توجهت لإنهاء إجراءات الإفراج فضبطتها الشرطة| القصة الكاملة لحكم حبس سما المصري “للمرة الثانية”

أبرد سجون العالم.. الكشف عن مكان نافالني معارض بوتين بعد أسبوعين على اختفائه

السوبر المصري| الأهلي يتوجه لملعب محمد بن زايد استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا

رويترز: مصرع عضو كبير بالحرس الثوري الإيراني خلال غارة إسرائيلية بمحيط دمشق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلادها|ابن غادة عادل يلومها بسبب مشهد جريء.. و25 صورة أثارت الجدل

جمال شعبان: النهجان خلال ارتداء الشراب أو الحذاء.. عرض لمرض خطير

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

في عيد ميلادها الـ49.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة عادل

فيديو

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

تخفيف الأحمال وموعد انتهاء قطع التيار وإجراءات الحكومة.. تغطية خاصة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ