سلماوي: إسرائيل تنفذ جرائم ضد الإنسانية بـ«غزة».. والمقاومة تدافع عن التراب الفلسطيني

أكد الكاتب محمد سلماوي، أن القطب الروسي غائب في الأزمة الحالية المتواجدة في غزة، بينما القطب الأمريكي البريطاني نشط ويتفاعل مع الأزمة.

وقال محمد سلماوي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،: "إسرائيل مستمرة في حربها الشرسة على قطاع غزة ".

وأضاف محمد سلماي:" عدد الصحفيين الذين استشهدوا في الحرب على غزة أكثر من عدد الصحفيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام ".

ونوه محمد سلماوي، بأن: " نتنياهو لديه مصلحة شخصية في استمرار الحرب لأنه مع توقفها ستتم محاكمته".

وأكد محمد سلماوي أن: "إسرائيل تنتهك القوانين الدولية وتنفذ جرائم ضد الإنسانية"، مضيفا:" المقاومة الفلسطينية تدافع عن التراب الوطني الفلسطيني وندعمهم ونساندهم ".