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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم منتخب مصر السابق يشيد بأداء إمام عاشور مع الأهلي

صدى البلد

علق عبد الظاهر السقا، نجم منتخب مصر السابق، على أداء لاعب النادي الأهلي إمام عاشور بعد تألقه بلقاء سيراميكا كليوباترا. 

وقال عبر برنامج "مع شوبير" على شاشة أون تايم سبورت: “كل الخطورة بتيجي منه وبدأ ياخد على شخصية الأهلي، هيبقى من أحسن لاعبي مصر”. 

ويلتقي الأهلي بمودرن فيوتشر الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري بنظامه الجديد. 

ويواجه سيراميكا كليوباترا، بيراميدز على المركزين الثالث والرابع. 

الجدير بالذكر أن مودرن فيوتشر تغلب على بيراميدز بعد اللجوء لركلات الترجيح حيث انتهى الوقت الأصلي بتعادل سلبي ، وسدد كل فريق 17 ركلة ترجيح لينتهى اللقاء 14-13 لفيوتشر. 

أما مواجهة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا فحسمت في الوقت بدل الضائع حيث سجل هدف اللقاء عن طريق تمريرة لأمام عاشور نجم المارد الأحمر لتصطدم الكرة بلاعب سيراميكا لتسكن الشباك. 

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