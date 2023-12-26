عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان توزع جوائز يلا كامب

معسكر يلا كامب بأسوان
معسكر يلا كامب بأسوان

وزع سعد خليفة وكيل مدرسة الشباب والرياضة بأسوان الجوائز علي المشاركين بمعسكر " يلا كامب"، والذى اختتمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ممثلة فى (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان مغامراته وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وأشار ناصر سليم مدير المديرية إلى أن البرنامج يشمل متنوع من الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة، كما يتضمن البرنامج التخييم بجزيرة بالقرب من قرية غرب سهيل النوبية علي ضفاف نيل أسوان ومشاهدة المناظر الطبيعية. 

محافظ أسوان: جهود مكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالمراكز والمدن

بسبب شكاوى جماهيرية.. محافظ أسوان يقرر استبعاد رئيس قرى كركر من موقعه

معسكر يلا كامب 

كما تضمن زيارات سياحية لمعبد فيلة وجزيرة النباتات ومشاهدة النباتات والأشجار النادرة والمتحف النوبي ورمز الصداقة والسد العالي ومقابر النبلاء وقبة الهواء وجزيرة هيسا، وعمل محاضرة للمهارات الكشفية قام بها القائد محمد حسن حفني والتجمع حول حلقة النار لتعلم بعض المهارات الحياتية وأساليب البقاء اثناء التخييم ، وأيضاً جلسات يوجا واسترخاء اثناء فترة التخييم عمل جولات حرة بالسوق السياحي بأسوان.

وأضاف سعد خليفة وكيل المديرية للرياضة يتضمن البرنامج العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة كرة قدم وطائرة شاطئية والعاب اللياقة البدنية والترفيهية ، بالإضافة إلى فعاليات السمر الليلية ، كما ستتضمن الأنشطة الرياضية والترفيهية المستمرة في البرنامج. 

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الشباب والرياضة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

قبل كأس أمم أفريقيا.. أول قرار من فيتوريا بعد إصابة نجم المنتخب

إقالة باتشيكو.. أول قرارات بيراميدز بعد الهزيمة أمام فيوتشر في مباراة السوبر

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

بعد فوز الأهلي .. تعرف على موعد نهائي السوبر المصري

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: جهود مكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بالمراكز والمدن

ترشيحاتنا

حادث الشيخ يونس بقنا .. صرف 50 ألف جنيه لأسر المتوفين

ديسمبر.. قصة الشهر الأكثر برودة منذ عام 1951

حراسة الأهلي بخير.. مصطفى شوبير يوجه رسالة لـ الشناوي بعد إصابته

مسؤول نيجيري: تصفية 113 شخصا على الأقل في هجمات وسط نيجيريا

جمهورية الفرص والمستقبل الواعد.. حصاد التضامن الاجتماعي في 9 سنوات

3 ساعات متواصلة تثير الغرائز.. ناقد فني لعزيز الشافعي: هتاخد من رصيدك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع 6 أشخاص بأسرة واحدة بالشرقية

«نور الريس» يعيد مصطفى كامل للسينما

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

فيديو

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

كوكاكيين بالملايين .. العثور على طرود غامضة على أحد شواطئ أستراليا

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ