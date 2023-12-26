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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاكم القرم: أوكرانيا نفذت هجوما على فيودوسيا بساحل البحر الأسود

انفجار القرم
انفجار القرم

قال رئيس منطقة القرم الذي عينته روسيا، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا نفذت هجوما على فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، مما أدى إلى نشوب حريق في منطقة الميناء بالبلدة.

هجوم على فيودوسيا

أضاف سيرجي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا “تم تطويق منطقة الميناء”. 

وقال عبر تطبيق المراسلة الخاص به على تطبيق تيليجرام، الساعة 4:15 صباحًا (0115 بتوقيت جرينتش): “لقد توقفت الانفجارات وتم احتواء الحريق اعتبارًا من هذه اللحظة”. 

وأشار إلى أن 'جميع خدمات الطوارئ ذات الصلة موجودة في الموقع. سيتم إجلاء سكان العديد من المنازل”.

أوكرانيا فيودوسيا شبه جزيرة القرم القرم روسيا

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