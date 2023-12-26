ميدو: بيراميدز من أكبر الألغاز التي واجهتني في كرة القدم

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن فريق بيراميدز واحد من أكبر الألغاز التي واجهته في كرة القدم.

وقال أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "فريق بيراميدز من أكبر الألغاز التي واجهتني في كرة القدم.. قابلت ألغاز كثيرة في كرة القدم، ولكن بيراميدز لا يمكنك توقع ماذا سيقدم في المباراة مهما كنت خبيرًا في كرة القدم".

وأضاف: "الفريق الوحيد الذي قابلته في حياتي سيجعل الخبراء يخسرون الرهان عليه هو بيراميدز".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "مودرن فيوتشر لديه مدرب كبير من الناحية التكتيكية، إلا أن رتم فريق بيراميدز واحد طوال المباراة.. فخري لاكاي هو اللاعب الذي حاول تسريع رتم المباراة".