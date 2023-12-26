نجم مودرن فيوتشر يكشف لـ الريمونتادا سر الانتصار على بيراميدز

أكد غنام محمد، نجم مودرن فيوتشر أن الروح هي سر انتصار فريقه على بيراميدز، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس سوبر الأبطال.

وقال غنام محمد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الروح هي سر الفوز على بيراميدز.. الجميع كان يصر على تحقيق الفوز اليوم".

وأضاف: "نادي مودرن فيوتشر ولد كبيرًا، والجميع يملك روح الانتصار، وهذا ما دفعنا لتحقيق الانتصار على بيراميدز، والتأهل لنهائي كأس سوبر الأبطال".

وتابع: "اللاعبون قالوا لبعضهم قبل المباراة أن الروح هي من ستقود الفريق لتحقيق الانتصار في جميع المباريات وليس أمام بيراميدز فقط".

وأتم غنام محمد تصريحاته قائلًا: "ريكاردو فورموسينيو، مدرب مودرن فيوتشر يجعلنا نحفظ بعض الجمل، ويعتمد على الأداء الدفاعي الجيد، هو يتعب معنا كثيرًا، واليوم نفذنا تعليماته، وتأهلنا إلى النهائي".