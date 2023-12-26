cnn: مقرب من نتنياهو يلتقي مسئولين أمريكيين لإجراء محادثات حول الحرب

يجتمع أحد المسئولين المقربين من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مسؤولي إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن يوم الثلاثاء، وفقًا لمصدر مطلع على الخطط، بعد أن تعهد الزعيم الإسرائيلي بـ “معركة طويلة” في الحرب في غزة.

وقال المصدر لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن يجتمع رون ديرمر، الذي يعتبر أحد أقرب حلفاء نتنياهو، مع مسؤولين من البيت الأبيض ووزارة الخارجية لمناقشة المرحلة التالية من الحرب في غزة.

وديرمر عضو في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي وعمل سابقًا سفيرًا لدى الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يلتقي بمستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وأعضاء في الكونجرس، وفقًا لما ذكره موقع أكسيوس، الذي كان أول من أبلغ عن الاجتماعات.

وقال مجلس الأمن القومي لشبكة CNN إنه ليس لديهم أي اجتماعات للإعلان عنها “في هذا الوقت”.

وتأتي الاجتماعات المتوقعة في الوقت الذي يتطلع فيه البيت الأبيض إلى ابتعاد إسرائيل عن الحرب الشديدة التي تشنها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر في غزة والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، التي تجذب الانتباه. بياناتها من وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة.

وفي الأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض للصحفيين إن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أنها ستنتقل إلى عمليات ذات كثافة أقل، على الرغم من أن الإدارة لم تضع جدولا زمنيا محددا لهذه الفترة الانتقالية. وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN في وقت سابق إنهم يتوقعون أن تحول إسرائيل تكتيكاتها إلى عمليات أكثر محلية بحلول يناير.

وتعهد نتنياهو يوم الاثنين بأن الحرب في غزة لا تزال “معركة طويلة وليست قريبة من النهاية”. وبعد زيارته الثانية لغزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قال نتنياهو في بيان إن إسرائيل 'ستعمل على تعميق القتال'.