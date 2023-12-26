عقب الاستهداف الإسرائيلي.. خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة



أعلنت وزارة الدفاع السورية خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة عقب استهداف مدرجيهما بقصف إسرائيلي بحسب ماذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق ، مقتل المستشار العسكري العميد السيد رضي موسوي، إثر قصف إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق، نهار اليوم.

و جاء في بيان للحرس الثوري: "إنّ السيد رضي موسوي كان مسؤول دعم جبهة المقاومة في سوريا، وسيدفع كيان الاحتلال الإسرائيلي ثمن هذه الجريمة".

وذكرت قناة الميادين بأن القتيل شارك في كل مراحل الدعم خلال الحرب على سوريا، كما شارك في معارك البادية ومحيط دمشق، وكان من المشاركين في صد هجمات غربي حلب".

ومن جانبه؛ قال السفير الإيراني في دمشق: إسرائيل استهدفت منزل القيادي البارز في الحرس الثوري بثلاثة صواريخ، وهذا الاستهداف تم ضد شخصية تتمتع بصفة دبلوماسية وأمنهم يقع على عاتق الدولة المضيفة"

