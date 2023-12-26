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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التجديد.. تعرف على تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس تجديد أحمد فتوح، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تعاقده مع القلعة البيضاء، لمدة 3 مواسم مقبلة، وبنود العقد الجديد.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن العقد يتضمن وجود بند يتيح للاعب أحمد فتوح الحصول على مبلغ نسبة مشاركة عن كل موسم، في حالة تحقيق نسبة 50%، ويحق لأحمد فتوح، الحصول على مبلغ يتعدى الـ500 ألف جنيه، حال الفوز ببطولة الدوري، أو الكونفدرالية الأفريقية، وفيما بعد دوري أبطال أفريقيا، ومثله حال الانضمام لمنتخب مصر، أو الفوز ببطولة كأس مصر، أو إحرازه أكثر من 10 أهداف.

وتابع حتحوت، إن اللاعب أحمد فتوح سيلتزم بجميع المواد الإعلامية والإعلانية التي يتعاقد عليها النادي، بشرط حصوله على نسبة 20%، والنادي نسبة 80%، طوال فترة سريان العقد وأن نادي الزمالك ملتزم بسداد ودفع جميع الضرائب التي تفرضها الدولة أو الاتحاد المنوط باللعبة، سواء المحلي أو الأفريقي أو الدولي لاحقًا، حتى انتهاء مدة العقد، كما أن النادي ليس له أي علاقة بأي مواد إعلانية من طرف اتحاد الكرة معه.

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