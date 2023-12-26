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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا حريق المصنع بإندونيسيا إلى 18 شخصا

صدى البلد

قالت الشرطة المحلية إن عدد القتلى جراء حريق في مصهر للنيكل في إندونيسيا ارتفع إلى 18 حتى اليوم الثلاثاء  في حين لا تزال العمليات في المصهر معلقة بينما تحقق السلطات في سبب الحادث.

واندلع حريق في وقت مبكر من صباح الأحد في فرن لصهر النيكل في جزيرة سولاويزي المملوكة لشركة تسينغشان الإندونيسية للفولاذ المقاوم للصدأ، وهي وحدة تابعة لمجموعة تسينغشان القابضة الصينية.

وقال المتحدث باسم شرطة سولاويزي الوسطى، دجوكو فينارتونو، اليوم ، إن الضحايا بينهم ثمانية عمال أجانب، وأن الشرطة لا تزال تحقق في سبب الحريق. 

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن أربعة صينيين كانوا من بين القتلى الـ13 الذين تأكدت وفاتهم.

حظرت إندونيسيا، أكبر منتج للنيكل في العالم، صادرات خام النيكل غير المعالج بينما شجعت استثمارات كبيرة في الصهر والمعالجة، لكن العديد من الحوادث المميتة ضربت القطاع في السنوات الأخيرة.

وفي حين حدد الرئيس جوكو ويدودو معالجة النيكل كأولوية للتنمية الاقتصادية، فقد دعا إلى تحسين السلامة وتعزيز مراقبة المعايير البيئية.

وقال المتحدث باسم مجمع موروالي الصناعي بإندونيسيا، حيث يقع المصنع، ديدي كورنياوان، يوم الثلاثاء، إن العمليات ستظل معلقة أثناء التحقيق.

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