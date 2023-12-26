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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

“مصر أكتوبر” يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان على غزة

أحمد الباز
أحمد الباز

أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية، تتطلب من كافة الأحزاب والقوى السياسية والشبابية الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

وأضاف "الباز" فى تصريحات، على الأحزاب السياسية تفعيل دورها فى الشارع والالتحام مع المواطنين، وتوعيتهم بما يدور حولنا وما يحاك لنا، بالإضافة إلي توعيتهم بأهمية مساندة القيادة السياسية والوقوف بجانبها فى الفترة الراهنة لما تتصدى له مصر من مخاطر وتحديات.

وتابع الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر ، أن الشعب المصري واع بما يكفى ليدرك حجم المخاطر والتحديات والمخططات التي تهدف لإلقاء دولتنا فى نفق مظلم، وهو ما شهدناه أمام لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية، مضيفا" المصريين جدعان ووقت الأزمات بيكونوا على قلب رجلا واحد".

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف العدوان الغاشم على الفلسطينيين منعا لتوسع الصراع فى المنطقة، كما طالب الدول العظمي بالكف عن تقديم الدعم لدولة الاحتلال سواء عسكريا أو معنويا بالقرارات التي تهدف لمواصلة الحرب، مؤكدا أن حرب دولة الاحتلال تجاوزت مبدأ الدفاع عن النفس.

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