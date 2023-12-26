تغيير خطة الجيش.. اعتراف من الاحتلال بخسارة المعركة أمام المقاومة

اعتبر محللون ومسئولون عسكريون في الكيان الاحتلالي أنه في ظل الخسائر العالية في صفوف جيش الاحتلال فإن هناك نقاشا حول تغيير خطته في المعركة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

كشف محللون في إسرائيل أن جيش الاحتلال بدأ يدرس تغيير خطته للحرب في غزة أمام المقاومة الشديدة للفصائل الفلسطينية.

أجبرت المقاومة الشديدة الاحتلال على تغيير خطته لتكون في ظل وضع جديد يقول بتفوق المقاومة وأن هزيمتها في ضوء الحرب العدوانية الحالية أمر صعب، وأن المعارك مع المقاومة ستكون استزافا طويلا المدى.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية بشكل واضح أن الجيش يستعد لتغيير خطته في غزة لإدراكه أن حماس لن تهزم إلا بحرب استنزاف طويلة.

يضاف إلى ذلك ما كشفه رئيس الأركان الأسبق دان حالوتس بأنا الاحتلال خسر الحرب ضد حماس وأن الانتصار الوحيد الذي يمكن تحقيقه من هذه الحرب هو بإزاحة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الحكم.

وحذر حالوتس من إمكانية اشتعال حرب أهلية في كيان الاحتلال مع وجود العديد من المسلحين الموالين للوزير الصهيوني بن غفير.