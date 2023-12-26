مكسب وحيد للاحتلال.. مسئول صهيوني كبير يعترف بانتصار المقاومة الفلسطينية

كشف مسئول عسكري كبير خرج من الخدمة في جيش الاحتلال عن فشل جيش الاحتلال في تحقيق أي شيئ من حربه على غزة.

واعتبر المسئول أن الوضع الآن حرج في كيان الاحتلال.

ونقلت القناة 7 العبرية عن رئيس الأركان الأسبق دان حالوتس قوله بوضوح :"خسرنا الحرب ضد حماس وانتصارنا سيكون بإزاحة نتنياهو من الحكم".

وحذر حالوتس من إمكانية اشتعال حرب آهلية في كيان الاحتلال مع وجود العديد من المسلحين الموالين للوزير الصهيوني بن غفير.



وضاعفت إسرائيل من غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على غزة خلال الساعات الماضية بينما حذرت منظمات أممية من أن الوضع الانساني في القطاع وصل ذروة حالته الكارثية مع اقتراب الحرب من شهرها الثالث.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه زار قطاع غزة امس، مؤكدا «تكثيف» القتال ضد حركة ««حماس».

وقال نتنياهو في اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست (البرلمان) «أنا الآن عائد من غزة.. نحن لا نتوقف، نواصل القتال وسنكثفه في الأيام المقبلة وسيكون قتالا طويلا ولم يقترب من نهايته».