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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف صهيوني عنيف على أنحاء غزة.. والمقاومة ترد بقوة

غارات الاحتلال على
غارات الاحتلال على غزة

ارتفعت أعمدة الدخان من مناطق في شرق وشمال غزة، نتيجة قصف عنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفة تجمعات المدنيين ومنازلهم، بزعم أنها تقصف المقاومة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقام الاحتلال بقصف مدفعي غزير استهدف المناطق الشمالية من مدينة غزة، و قصف الاحتلال مدفعيا بشكل عنيف ومتواصل مدينة غزة وجحر الديك جنوبها.

ونتيجة الغارات المتفرقة ، سقط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في مخيم خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام ، أن عشرة فلسطينيين سقطوا بين شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على منزل وسيارة مدنية في خانيونس جنوبي قطاع غزة حتى الآن.

كما سقطت شهيدة وسقط جرحى في قصف مدفعي لدبابات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

من جانبها، قالت كتائب  سرايا القدس المقاومة أنها قصفت  حشودا عسكرية للعدو بقذائف هاون في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.
وذكرت سرايا القدس أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خانيونس منذ الصباح.

وأكدت سرايا القدس، كذلك قصفها  آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذيفتي RPG في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

أعمدة الدخان شرق وشمال غزة

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