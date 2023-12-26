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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد لقاء موسعا لتنفيذ برنامج دعم وتنمية قدرات الأخصائيين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور " أيمن مختار" فاعليات اللقاء الموسع الذي عقد بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة وذلك في إطار تنفيذ البرنامج التدريبي لدعم وتنمية قدرات الأخصائيين العاملين بمجال الحماية الاجتماعية داخل محافظة الدقهلية والذي تنفذه مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بإشراف ومتابعة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع الاستاذ تامر سامي مدير الادارة العامة للدعم العيني بوزارة التضامن الاجتماعي.


وأكد "مختار" أن الخطة التدريبية يتم تنفيذها من خلال برنامج تدريبي يستهدف تقديم الدعم الفني للأخصائيين في مجال الحماية الاجتماعية بما يضمن تحسين مستوي الاداء للخدمات المقدمة للفئات الاولي بالرعاية بنطاق محافظة الدقهلية.


وأشار "مختار" ان البرنامج المشار اليه يتم تنفيذه علي مرحلتين يستفيد منه 230 متدرب من العاملين بقطاع التضامن الاجتماعي في مجال تقديم الخدمات المتنوعة لجميع الفئات الاولي بالرعاية علي مستوي محافظة الدقهلية.. 
و اوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ان البرنامج التدريبي المذكور يتم تنفيذه خلال الفترة من 24-28 ديسمبر الجاري وتستفيد منه كافة الادارات الاجتماعية علي مستوي المحافظة والبالغ عددها 18 ادارة اجتماعية بنطاق المحافظة..
وأكد "مختار" انه يتطلع إلي أن يحقق البرنامج التدريبي اهدافه المرجوة لجميع السادة المشاركين والاستفادة الكاملة من الموضوعات المطروحة بما يحقق المستهدفات الإقتصادية والتنموية لرؤية مصر 2030..
و أوضح وكيل الوزارة ان محاور واهداف البرنامج التدريبي تتضمن العديد من الموضوعات التي تستهدف رفع كفاءة وتنمية ودعم قدرات العاملين في مجال الحماية الاجتماعية بالادارات الاجتماعية علي مستوي محافظة الدقهلية وتشمل هذه الموضوعات، شرح المستجدات بقطاع الحماية، والهيكلة الجديدة وفقا للقررات الوزارية الصادرة وبعض تعديلاتها، والتي تستهدف تعزيز العمل في قطاع الحماية وتأدية مهامه علي اكمل وجه، وقواعد واجراءات العمل بقانون الطفل وتطبيقه، ومساعدات الدفعة الواحدة، والتصحر، واسر المقاتلين، والاغاثة، والكروت، والدورة المستندية، ومعايير الصرف، والاقصاء وايضا النقل، والتحويلات بين المديريات، والتسجيل الجديد، والصرف للحالات الضمانية، والحالات الجديدة وتسجيلها، والصرف لها، ومستجدات برنامج تكافل وكرامه، وتطبيق خطوات وآليات التحقق لجميع العمليات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، واعادة التسجيل لبعض الحالات التي مرعليها ثلاث سنوات،وبرنامج مساعدات الحد من الفقر، ومنحة الالف يوم، مؤكدا ان هذا كله يستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الحماية الاجتماعية.. 
 

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التضامن الاجتماعي الخدمات المقدمة للمواطن الفئات الأولى بالرعاية برنامج تدريبي تقديم الدعم الفني وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن

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