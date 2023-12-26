مفتاح تشغيل السيارة أو كونتاك السيارة هو عبارة عن محرك صغير يعمل بالبطارية، يجعل محرك سيارتك يعمل ، ويتواجد كونتاك السيارة بين البطارية ومحرك بدء التشغيل، ويعمل علي نقل الطاقة، وبدون كونتاك السيارة لن تتمكن من تشغيل سيارتك.
- كيف يمكن اكتشاف تلف كونتاك السيارة :
1- صدور صوت غير معتاد عند تشغيل السيارة.
2- لوحة القيادة تعمل ولكن لا تتمكن من تشغيل المحرك.
3- تلف الكونتاك يؤدي الي عدم تشغيل المحرك الخاص بالسيارة .
4- خروج دخان من سيارتك .
5- وجود زيت على كونتاك السيارة .
- الأسباب المؤدية لتلف كونتاك السيارة :
1- عدم استقرار وضع الأسلاك المؤدية الي كونتاك السيارة .
2- تآكل التوصيلات التي تتسبب في تشغيل السيارة .
3- تسبب البطارية المتآكلة في حدوث مشاكل كهربائية تؤدي الي تلف كونتاك السيارة .
4- تلف التوصيلات المسئولة عن نظام بدء التشغيل .
5- تسرب الزيت يؤدي علي تعطيل كونتاك السيارة .