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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات للطبقة المتوسطة بـ 200 ألف جنيه

شاهد| سيارات للطبقة
شاهد| سيارات للطبقة المتوسطة بـ 200 ألف جنيه

سوق السيارات المصري للمستعمل يمتلئ بالكثير من الإصدارات التي يبحث عنها المواطنين ، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مبسوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من المشاكل والتي كان منها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع رينو لوجان، وبيجو 406، وكيا ريو، وجيلي امجراند 7، وبي واي دي F3 .

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1- رينو لوجان السيدان موديل 2011 :

زودت رينو لوجان السيدان موديل 2011 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض لوجان للبيع باللون الرمادي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 كم/ساعة، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان السيدان موديل 2011

سعر سيارة رينو لوجان السيدان موديل 2011 داخل سوق المستعمل المصري يصل الي 200 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وشكلها الخارجي .

2- بيجو 406 الفرنسية موديل 2000 :

تباع سيارة  بيجو 406 الفرنسية موديل 2000 باللون الأزرق، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت  بيجو 406 الفرنسية من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بها رخصة سارية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

 بيجو 406 الفرنسية موديل 2000 

يبلغ سعر سيارة  بيجو 406 الفرنسية موديل 2000 داخل سوق السيارات المصري 195 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

3- كيا ريو موديل 2005 :

تمكنت سيارة كيا ريو موديل 2005 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

كيا ريو موديل 2005 

تأتي سيارة كيا ريو موديل 2005 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- جيلي امجراند 7 موديل 2014 :

تنقل قوة سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الفضي ، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

 جيلي امجراند 7 موديل 2014

تتواجد سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 185 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- بي واي دي f3 موديل 2012 :

تحصل سيارة بي واي دي f3 موديل 2012 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الأبيض، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

 بي واي دي f3 موديل 2012

وتتوافر سيارة  بي واي دي f3 موديل 2012 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها.

لوجان السيدان موديل 2011 رينو لوجان السيدان موديل 2011 406 الفرنسية موديل 2000 بيجو 406 الفرنسية موديل 2000 ريو موديل 2005 كيا ريو موديل 2005 امجراند 7 موديل 2014 جيلي امجراند 7 موديل 2014 واي دي f3 موديل 2012 بي واي دي f3 موديل 2012

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