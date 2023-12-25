سعر كيا بيكانتو 2024 الشكل الجديد

كشفت شركة كيا الكورية عن الجيل الثالث من سيارة كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد ، وظهرة بيكانتو لأول مرة في أستراليا ، وتنتمي لفئة السيارات الهاتشباك ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .
- مواصفات كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد :
حصلت سيارة كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد علي واجهة أمامية تم تحديثها ، وتمتلك أيضا شبكة جديدة، ومصابيح أمامية LED، ومصابيح خلفية مطورة بالكامل ، وبها مصابيح جديدة وصداد مختلف، و نظام مساعد لتجنب الاصطدام بالنقاط العمياء، ونظام مساعد لتجنب الاصطدام بحركة المرور الخلفية، ونظام متابعة المسار، ومساعد الحفاظ على المسار.
- سعه محرك كيا بيكانتو موديل 2024 :
تستمد سيارة كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 62 كيلووات، أي ما يعادل 83 حصان .
- أسعار كيا بيكانتو موديل 2024 في أستراليا :
ستتوافر سيارة كيا بيكانتو موديل 2024 في أستراليا بسعر يصل الي 17.890 ألف دولار أسترالي ، وتصل الي 21.290 ألف دولار أسترالي .