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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا بيكانتو 2024 الشكل الجديد

مواصفات كيا بيكانتو
مواصفات كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد

كشفت شركة كيا الكورية عن الجيل الثالث من سيارة كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد ، وظهرة بيكانتو لأول مرة في أستراليا ، وتنتمي لفئة السيارات الهاتشباك ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

مواصفات كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد

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- مواصفات كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد :

مواصفات كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد

حصلت سيارة كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد  علي واجهة أمامية تم تحديثها ، وتمتلك أيضا شبكة جديدة، ومصابيح أمامية LED، ومصابيح خلفية مطورة بالكامل ، وبها مصابيح جديدة وصداد مختلف، و نظام مساعد لتجنب الاصطدام بالنقاط العمياء، ونظام مساعد لتجنب الاصطدام بحركة المرور الخلفية، ونظام متابعة المسار، ومساعد الحفاظ على المسار.

- سعه محرك كيا بيكانتو موديل 2024 :

مواصفات كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد

تستمد سيارة كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد  قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 62 كيلووات، أي ما يعادل 83 حصان .

- أسعار كيا بيكانتو موديل 2024 في أستراليا :

ستتوافر سيارة كيا بيكانتو موديل 2024 في أستراليا بسعر يصل الي 17.890 ألف دولار أسترالي ، وتصل الي 21.290 ألف دولار أسترالي .

بيكانتو كيا بيكانتو موديل 2024 سعه محرك كيا بيكانتو أسعار كيا بيكانتو موديل 2024 في أستراليا

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