سعر كيا بيكانتو 2024 الشكل الجديد

كشفت شركة كيا الكورية عن الجيل الثالث من سيارة كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد ، وظهرة بيكانتو لأول مرة في أستراليا ، وتنتمي لفئة السيارات الهاتشباك ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

مواصفات كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد

- مواصفات كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد :

مواصفات كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد

حصلت سيارة كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد علي واجهة أمامية تم تحديثها ، وتمتلك أيضا شبكة جديدة، ومصابيح أمامية LED، ومصابيح خلفية مطورة بالكامل ، وبها مصابيح جديدة وصداد مختلف، و نظام مساعد لتجنب الاصطدام بالنقاط العمياء، ونظام مساعد لتجنب الاصطدام بحركة المرور الخلفية، ونظام متابعة المسار، ومساعد الحفاظ على المسار.

- سعه محرك كيا بيكانتو موديل 2024 :

مواصفات كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد

تستمد سيارة كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 62 كيلووات، أي ما يعادل 83 حصان .

- أسعار كيا بيكانتو موديل 2024 في أستراليا :

ستتوافر سيارة كيا بيكانتو موديل 2024 في أستراليا بسعر يصل الي 17.890 ألف دولار أسترالي ، وتصل الي 21.290 ألف دولار أسترالي .