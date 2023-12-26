وكيل الشيوخ تستقبل رئيس لجنة المرأة بالبرلمان الأوزبكي

استقبلت فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ اليوم، مليكة قادر خانوفا رئيسة لجنة المرأة بالبرلمان الاوزبكى و الوفد المرافق لها.

رحبت "فوزى " بالوفد الاوزبكى مشيدة بالعلاقات التاريخية بين البلدين ؛ كما نقلت لهم تحيات رئيس مجلس الشيوخ المصرى المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق

كما أكدت وكيل الشيوخ على تطابق الرؤى بين القيادتين السياسيتين فى البلدين فى كافة المجالات، مشيرة إلى أن هناك تشابه كبير بين رؤية مصر ٢٠٣٠ و إستراتيجية أوزبكستان الجديدة و شددت الوكيله على دور الشعبية البرلمانية فى تعميق التفاهم و التعاون بين الشعبين الصديقين و أهمية دور جمعيات الصداقة البرلمانية فى العمل على تدعيم التفاهم الثنائى بين البلدين.

ومن جانبها، أشادت مليكة قادر خانوفا بحفاوة الاستقبال مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين مصر و أوزبكستان قد شهدت تطورا كبيرا فى السنوات الماضية كما وجهت الدعوة إلى وكيله مجلس الشيوخ لحضور مؤتمر منتدى زعماء النساء فى آسيا الوسطى و الذى سيعقد فى أوزبكستان العام القادم ٢٠٢٤

حضر اللقاء السفيرة دينا الصيحى نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية و سفير أوزبكستان بالقاهرة.