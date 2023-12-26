أخبار السيارات كيف يمكن اكتشاف تلف كونتاك السيارة .. سعر أوبل Mokka-e الجديدة بمصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة أوبل عن نسخة Long Range من سياراتها الجديدة أوبل Mokka-e الكهربائية ، حيث تنتمي موكا الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافره تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بالسوق العالمي نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي ومروره بالعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان من ضمنها عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن سياراتها الجديدة مرسيدس V الجديدة ، وتنتمي سيارة مرسيدس V الي فئة السيارات الفان ، وتظهر بتصميم مميز وأنيق بسبب ملامحها الجديدة .

أعلنت شركة تسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية عن استدعاء 120 ألف سيارة من طرازاتها ، ذلك بسبب عطل بالأبواب يؤدي الي فتح الابواب عند وقوع حادث ، وذلك يزيد من خطر الإصابة .

مفتاح تشغيل السيارة أو كونتاك السيارة هو عبارة عن محرك صغير يعمل بالبطارية، يجعل محرك سيارتك يعمل ، ويتواجد كونتاك السيارة بين البطارية ومحرك بدء التشغيل، ويعمل علي نقل الطاقة، وبدون كونتاك السيارة لن تتمكن من تشغيل سيارتك.