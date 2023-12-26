جامعة المنصورة الأهلية تعقد أولى جلسات مجلس الأمناء

عقد مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، أولى جلساته بعد تشكيله، بمقر جامعة المنصورة الحكومية، برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وأعضاء مجلس الأمناء.

وبمشاركة نواب رئيس جامعة المنصورة وأمين عام جامعة المنصورة، ومدير عام شئون التعليم والطلاب .

وأكد الدكتور السيد عبد الخالق، على الدعم الغير محدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكامل بين الجامعة الحكومية والأهلية وتبادل الخبرات وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات وظائف المستقبل.

ووجه الشكر والتقدير لرؤساء جامعة المنصورة ولكل من أسهموا فى بناء جامعة المنصورة الأهلية هذا الصرح العظيم المنبثق من جامعة المنصورة العريقة والذى ينتظرها مستقبل واعد.

كما قدم الشكر لكافة مؤسسات الدولة و لوزير التعليم العالى و محافظين الدقهلية على ما قدموه من جهد لدعم إنشاء الجامعة الأهلية.

وأشار إلى تطلعات المجلس نحو تعظيم الاستفادة من هذا الصرح التعليمى الكبير والتعاون المثمر والبناء بين الجامعتين وتقديم كافة أشكال الدعم لتطوير خطط الجامعة واهدافها الاستراتيجية سعيًا نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها، وتعميق انجازاتها على المستويين الاكاديمي والبحثي.

وقدم خاطر التهنئة لأعضاء مجلس الأمناء لإختيارهم الدكتور السيد عبد الخالق رئيساً لمجلس الأمناء ، و الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية السابق نائبا لمجلس الأمناء.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إهتم بتطويرمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه بإنشاء الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، تُواكب جامعات الجيل الرابع، وكذلك التوسع في البرامج الجديدة، خاصة البرامج الدراسية البينية بهدف الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، فضلًا عن إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي بمعايير دولية.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة ساهمت وما زالت تقوم بدورها الوطني والتنموي في شتى المجالات التعليمية والثقافية والمُجتمعية، ولقد ساهمت بانشاء جامعة المنصورة الأهلية والتى تعُد واحدة من الجامعات المتميزة، وتلعب دورًا بارزًا في تنمية محافظات الدلتا على كافة القطاعات التعليمية والخدمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة وفقًا لرؤية مصر 2030، تُواكب جامعات الجيل الرابع، اعتمدت منذ نشأتها على التكنولوجيا فى وسائل التعليم والبرامج التعليمية، وكذلك التوسع في البرامج الجديدة، بهدف الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، وأن البرامج الدراسية للجامعة الأهلية تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد خريجين علي اعلي مستوي لسوق العمل المحلي والعالمي.

وأكد على التوأمة والتكامل بين جامعة المنصورة الحكومية والجامعة الأهلية ودعم كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية مثمنًا الجهود المخلصة من ادارة الجامعة و التى ساهمت فى انشاء الجامعة والوصول لهذا الكيان التعليمى المتميز، و أشاد بجهود ودعم رؤساء الجامعة السابقين كما أشاد بالتعاون المثمر والبناء بين الجامعة والمحافظة وجهود المحافظين فى سبيل النهوض بالجامعة الأهلية وتذليل كافة العقبات خلال مراحل الانشاء.

