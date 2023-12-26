الدكتور محمد العيسوي يفوز بجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي لعام 2023

فاز الدكتور محمد أحمد العيسوي الأستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا علي جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في دورتها السادسة لعام 2023 في مجال العلوم الزراعية والأمن الغذائي.



قدم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا التهنئة للدكتور محمد العيسوي لفوزه بالجائزة، مؤكدا دعم الجامعة الدائم وتوفير كافة سبل الرعاية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين ليواصلوا إبداعاتهم وإسهاماتهم العلمية والبحثية لتعزيز مكانة الجامعة التنافسية بين مثيلاتها من الجامعات، مشيدًا بجهود الباحث وإسهاماته التي حققت فوزه بالجائزة، متمنيا له مزيد من التميز و التفوق.



جدير بالذكر أن جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر تهدف إلي تشجيع البحث العلمي في الوطن العربي لتحقيق التميز وخدمة المجتمع المصري والعربي في شتي المجالات معرفة وايمانا بأهمية البحث العلمي والتطور التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030م .



يذكر أن الدكتور محمد العيسوي قد صُنف في قائمة أفضل 2% من علماء العالم لأربع سنوات متتالية وحاز على نوط الامتياز من الطبقة الأولي من رئيس الجمهورية وعلى العديد من الجوائز المحلية والدولية وله أكثر من 130 بحثا منشورا في دوريات عالمية وبراءات اختراع دولية.