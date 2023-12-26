المنتخب الأولمبي يشارك في دورة دبي الودية 15 يناير

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني، على الانتظام فى معسكر بالقاهرة يوم 10 يناير المقبل استعدادا للسفر إلى الإمارات يوم 15 يناير للمشاركة في دورة دبي الدولية الودية ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في أولمبياد "باريس 2024" المقرر إقامتها الصيف المقبل.

وتشهد البطولة بجانب منتخب مصر مشاركة منتخبات دون الـ23 عاما لكل من: الإمارات والسعودية وقطر.

وقال محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي إن معسكر المنتخب فى القاهرة سيكون بالعاصمة الإدارية لمدة 5 أيام بناء على رغبة ميكالي الذى يرى فى العاصمة الإدارية أجواء مثالية ومتكاملة فى ظل الاهتمام الكبير من الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة وهو ما لمسه الجهاز الفني فى معسكره الأخير الذي كان ناجحا على كافة الأصعدة.