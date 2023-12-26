2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 468 مبايعة بقيمة 2.53 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 1.76 مليار درهم و409 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 772.83 مليون درهم.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 456.52 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 213.4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4 تليها مبايعة بقيمة 189.37 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 584.6 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 17.77 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 42.64 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 9.48 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9.33 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 8.15 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 50.33 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 99.37 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 89.63 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 245 مليون درهم منها 18 رهونات أراضي بقيمة 74.17 مليون درهم و99 رهونات فلل وشقق بقيمة 170.83 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 43.57 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الرابعة بقيمة 24.68 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 32 هبة بقيمة 197.5 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 55 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الثانية بقيمة 45.07 مليون درهم.