خالد الجندي: الإسلام مصان وأهل القرآن يكرّمون في عهد الرئيس السيسي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أعظم انجاز حدثث فى مصر هو تكريم القرآن وأهل القرآن، فى إشارة منه إلى المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين، بمسجد مصر، والذى شاركت فيه 64 دولة.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع علي فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "64 دولة أرسلت فلاذات أكبادها للمنافسة فى مسابقة القرآن الكريم، عشان تعرفوا قيمة القرآن فى بلدكم، فى مصر الإسلام مصان والقرآن وأهله يكرمون فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يبارك له".

وأضاف: "أهل القرآن فى مصر، يحفظون كتاب الله، وهذا أمر يثير الفخر، فحيا الله حملة القرآن الكريم، فعندما ترى القرآن مصان وموقر فى بلدك فعليك أن تعلم أن كل الأمور تسير على الطريق الصحيح".