ضبط 2300 كيلو سلع تموينية محظور تداولها في الأسواق بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بتنفيذ حملة تموينية، اليوم الثلاثاء، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة، عن ضبط سلع تموينية مختلفة بأحد المخازن بقرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وتنوعت السلع التموينية بين ١٢٥٠ كيلو من الزيت التمويني و ١٠٥٠ كيلو من السكر المدعم و ٢٥٠ كيلو من المكرونة المدعمة و ٣٠٠ عبوة شاي تمويني وشيكارة دقيق بلدي مدعم والمحظور تداوله في الأسواق خارج منظومة الدعم.

كما تم ضبط ما يقرب من ٥٠٠ زجاجة مياه غازية وعصائر مجهولة المصدر وذلك بأحد المخازن بقرية أبو طفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومن ثم التحفظ على المضبوطات.

وكان شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع، والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

وكان محافظ الإسماعيلية، قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.