عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2300 كيلو سلع تموينية محظور تداولها في الأسواق بالإسماعيلية

المضبوطات
المضبوطات

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بتنفيذ حملة تموينية، اليوم الثلاثاء، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة، عن ضبط سلع تموينية مختلفة بأحد المخازن بقرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية. 

وتنوعت السلع التموينية بين ١٢٥٠ كيلو من الزيت التمويني و ١٠٥٠ كيلو من السكر المدعم و ٢٥٠ كيلو من المكرونة المدعمة و ٣٠٠ عبوة شاي تمويني وشيكارة دقيق بلدي مدعم والمحظور تداوله في الأسواق خارج منظومة الدعم.

كما تم ضبط ما يقرب من ٥٠٠ زجاجة مياه غازية وعصائر مجهولة المصدر وذلك بأحد المخازن بقرية أبو طفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومن ثم التحفظ على المضبوطات.

وكان شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع، والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

وكان محافظ الإسماعيلية، قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

رشاوي لتسريب معلومات سرية.. إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع و6 آخرين للجنايات

عريس الخانكة راح ضحية الشهامة| حكاية رصاصة كتبت نهاية ابن القليوبية بعد 25 يوم زواج

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعلن توسيع القتال في غزة.. ويحذر من مصير لبنان

طلب إحاطة بشأن تراجع تدفقات تصدير العقار المصري.. ووكيل الإسكان يكشف التفاصيل

مقام على 25 فدانا.. تفاصيل مفارخ الأسماك بغرب بورسعيد

لوقف العداون الإسرائيلي على غزة.. دعوات للتظاهر أمام السفارات الأمريكية حول العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في قطاع غزة ستستمر لعدة أشهر أخرى

ضغط الوزير.. أول تعليق لهشام حطب على إيقاف مجلسه باتحاد الفروسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزيد في الشتاء.. 5 وصفات طبيعية لعلاج القشرة| أبرزها الحلبة

إيحاءات جنـ.سية| روبي في مرمى النيران.. ونقيب الموسيقيين يخرج عن صمته (إيه الحكاية)

الزمالك بمقاعد المشجعين والأهلي في المقدمة..تصنيف فيفا للأندية المتأهلة لمونديال 2025

بفستان قصير.. شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالة ملفتة

فيديو

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

جنون الذهب مستمر| السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعاره

صدمة للتجار بسبب الدولار المجمد.. ومفاجأة تنتظر أسعار الفائدة

رامي إمام يكشف عن التعاون مع ياسمين صبري: موهبة مميزة ومتطورة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ