رئيس مدينة رأس غارب يعزز جهود الرش الضبابي للقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، عن تكثيف الجهود المبذولة في أعمال الرش الضبابي بهدف القضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأمراض في مختلف أنحاء المدينة. وأكد على أهمية استمرار هذه الحملة لضمان الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ومنع انتشار الأمراض.

*مناطق الرش وأهميتها للصحة العامة*

تمت أعمال الرش الضبابي خلف بنك مصر وشارع جمال عبد الناصر، إضافةً إلى مساكن العائلات ومساكن البلدة الأساسية وشارع الكنيسة. يأتي ذلك في إطار الحرص على صحة المواطنين ومنع انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض التي قد تؤثر سلبًا على المجتمع.

*استمرار الحملة وتغطية شاملة*

أكد رئيس المدينة على استمرار أعمال الرش الضبابي بشكل دوري، مع التأكيد على تغطية جميع قطاعات وتقاسيم المدينة. يهدف ذلك إلى الحد من انتشار الحشرات والحفاظ على بيئة صحية تسهم في رفاهية وسلامة المجتمع المحلي.

*تأكيد على الاستجابة لاحتياجات المدينة*

رئيس المدينة أشار إلى أهمية تكثيف الجهود الرش الضبابي كاستجابة فعّالة لاحتياجات المدينة وضمان سلامة المواطنين. وفي هذا السياق، يُشدد على التزام الإدارة بتحديث وتحسين استراتيجيات الرش للتصدي للتحديات المستمرة.