هاني رمزي يتعاقد علي "بدون مقابل"

تعاقد النجم هاني رمزي، علي مسلسل بدون مقابل وذلك لتقديمه في موسم دراما رمضان المقبل والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

ويعتبر المسلسل بعيدا عن الكوميديا لهاني رمزي، وأيضا المخرج المميز جمال عبد الحميد مخرج روائع. الدراما المصرية

وقال هاني رمزي خلال لقاء تلفزيوني: في أفلامي هتلاقي جزء تراجيدي وسط الكوميديا؛ لأني في النهاية بقول إني ممثل مش كوميديان بس، وأقدر أقدم كذا لون والفترة اللي فاتت اتعرض عليا أعمال كوميدية مش راضي عنها ومرضيتش واعتذرت وقولت لا، وأنا مبضحكش ازاي الجمهور هيضحك، وفي الآخر سلمت نمر ونغير جلد ونعمل تراجيدي وإن شاء الله يعجب الناس.

أما عن خوضه تجربة التراجيدي في مسلسل العائدون، أضاف هاني رمزي: تجربة فادتني آه طبعًا ومكنش عندي الجرأة أغير جلدي وأنقل من التراجيدي للكوميدي كان لازم يبقى فيه محطة في النص استشعر فيها رد فعل الناس والحمد لله كان كويس أوي وسمعت من الناس كلام كتير بيقول إني ممكن أعمل الحكاية ديه والناس تقبلت.

يعد مسلسل العائدون هو آخر أعمال هاني رمزي الفنية، والذي شارك في موسم دراما رمضان 2022، ولعب بطولته الفنان أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبد المغني، محمد ممدوح، صالح عبد النبي، ميدو عادل، أحمد الأحمد، هاجر الشرنوبي، صبري عبد المنعم.