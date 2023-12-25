سلوى عثمان تكشف عن مشاركتها في مسلسل رمضان كريم الجزء الثالث ..خاص



تشارك الفنانة سلوى عثمان، في بطولة مسلسل رمضان كريم" الجزء الثالث" المقرر طرحه خارج السباق الرمضاني لعام 2024

كشفت الفنانة سلوي عثمان " لصدي البلد " أن مسلسل رمضان كريم ينتمي للدراما الشعبية و انه حقق نجاح كبير جدا و تعلق به الجمهور

و أضافت أن معاير اختيار ادوارها بناء على السيناريو و ابطال وفريق العمل.

أما عن رأيها في المنصات الالكترونية قالت سلوي عثمان أنها مهمة جدا و قدمت العديد من الأعمال الناجحة و المهمة.



تدور أحداث مسلسل رمضان كريم في إطار اجتماعي كوميدي شعبي، من خلال رصد تفاصيل الحياة اليومية لسكان إحدى العمارات في حي شعبي ، ومن خلال هذه التفاصيل يلقي المسلسل الضوء على عادات وتقاليد ومشاكل الأسر المصرية البسيطة .

و كان قد انطلق عرض الجزء الأول من مسلسل رمضان كريم في رمضان 2017، بطولة روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي، ونهى صالح، وكان من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.



ومسلسل رمضان كريم الجزء الثاني من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبدالله، ويشارك في بطولته الفنان سيد رجب وسلوى عثمان ونجلاء بدر ومحمد لطفي وصبري فواز، وانضم للجزء الثاني منه الفنان بيومي فؤاد والفنانة سلوى خطاب وويزو.

كما يشارك في بطولة المسلسل أيضا سلوى محمد على وكريم عفيفي وإنعام سالوسة.و آخرين