تأجيل مباراة منتخب مصر والكاميرون للناشئات بإياب الدور الأخير بتصفيات المونديال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة العودة بين المنتخب الوطني للناشئات تحت 20 سنة ومضيفه الكاميروني بالدور الرابع والأخير بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "كولومبيا 2024" لمدة يومين؛ لتقام يوم 21 من شهر يناير المقبل بدلا من يوم 19 من نفس الشهر.

ويواجه منتخب الناشئات ضيفه الكاميروني بمباراة الذهاب يوم 12 من شهر يناير من العام المقبل.

وتأهل المنتخب الوطني لهذا الدور عقب اكتساحه لمنتخب الكونغو "برازافيل" بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 7-1 بالدور الثالث بالتصفيات.. حيث اكتسح ضيفه الكونغولي بسداسية نظيفة على ملعب استاد الإسكندرية في مباراة العودة… علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لمثله.

وصعدت الكاميرون لهذا الدور عقب فوزها على كينيا بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 6-2.