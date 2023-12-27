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رئيس التحرير
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«اللجنة الأولمبية» تدرس قرار «الشباب والرياضة» إيقاف مجلس اتحاد الفروسية بقيادة هشام حطب

شريف العريان سكرتير
شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية

كشف المهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، تفاصيل قرار إيقاف مجلس إدارة اتحاد الفروسية، قائلاً إن وزير الشباب والرياضة أصدر اليوم قراراً بإيقاف الاتحاد المصري للفروسية بكامل أعضائه بجانب المدير المالي والتنفيذي، وذلك لمخالفات مالية أرسلها الوزير للنيابة العامة، علمًا بأن هذا الوقف مؤقت إلى حين انتهاء التحقيقات، وإذا ثبت صحة ما نسب إليهم ستكون هناك إجراءات أخرى جنائية.  

وأضاف "العريان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتمع بالكامل لدراسة هذا الموضوع، حيث أُخْبِرُوا أمس بمذكرة من وزارة الشباب والرياضة، وبناء عليها طُلِب من أكثر من 10 أعضاء من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بعقد اجتماع طارئ اليوم، وبدأ بالفعل منذ السابعة مساء وجار إعداد الصيغة النهائية لبيان الاجتماع وإعلانه قراراته.

وأشار إلى اللجنة الأولمبية المصرية ليست طرفاً في الموضوع كما أنها ليست معنية بذلك، ولكن القرار يخص اتحاد الفروسية، والذي سيكون له تبعات على الاتحاد نفسه واستكمال المشوار الأولمبي والتصفيات، وستُعْمَل إجراءات الفترة المقبلة خاصة أن رئيس اتحاد الفروسية هشام حطب هو في الوقت ذاته رئيس اللجنة الأولمبية.

اللجنة الاولمبية المصرية الفروسية قصواء الخلالي وزارة الشباب هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية

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