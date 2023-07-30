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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد الخماسي الحديث: أفريقيا تدعم ملف مصر لاستضافة أولمبياد 2036

شريف العريان
شريف العريان

كشف شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، عن مفاجأة بشأن استبعاد ثلاثة رياضات من أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال شريف العريان في تصريحات خاصة لبرنامج كاونتر اتاك عبر إذاعة أون سبورت اف ام، أن الخماسي الحديث ورفع الأثقال والملاكمة مهددون بالغياب عن نسخة أولمبياد لوس أنجلوس.

وأوضح العريان أن الثلاثة اتحادات سيقدمون ضمانات  للجنة الأولمبية الدولية من أجل التواجد في أولمبياد 2028، وإن لم تقدم هذه الضمانات سيتم حرمانهم من التواجد في المحفل الأولمبي العالمي.

وعن ملف إستضافة مصر لأولمبياد 2036، أكد العريان أن مصر تبذل مجهودات كبيرة من أجل حسم ملف استضافة هذه النسخة من الأولمبياد.

وتابع أن القاهرة أرسلت بالفعل الملف المبدئي لاستضافة أولمبياد 2036، مع 10 دول أخرى قدمت رغبتها أيضا في احتضان الأولمبياد.

وأتم شريف العريان تصريحاته أن كل الدول الأفريقية أكدت دعمها لملف القاهرة، في استضافة نسخة 2036، وأن الوقت حان لتنظيم أفريقيا الأولمبياد فكل قارات العالم قامت بتنظيم الحدث العالمي عدا قارة أفريقيا.

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