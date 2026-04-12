الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد واقعة سيدة الإسكندرية.. تحرك عاجل من القومي للمرأة للسيدات المعنفات

أمل مجدى

أطلق المجلس القومي للمرأة، بيانا بعد أن أنهت سيدة من الإسكندرية حياتها في بث مباشر ونصه كالتالي: 

"ببالغ الحزن، تابعنا واقعة فقدان شابة أنهكتها الضغوط النفسية، في قصة تؤلمنا جميعًا، وتدفعنا للتأكيد على حقيقة لا تقبل النقاش:
حياة كل امرأة في مصر غالية.. ولا يجب أن تُترك وحدها في مواجهة الأزمات.

إن ما تمر به بعض النساء من تحديات، خاصة في حالات الانفصال أو التعرض لضغوط نفسية أو اقتصادية، يفرض علينا جميعا مسؤولية التحرك، ليس فقط بالتعاطف، ولكن بتفعيل أدوات الحماية والدعم المتاحة بالفعل.

 

رقم الدعم لشكاوى السيدات 

وفي هذا الإطار، يؤكد المجلس القومي للمرأة أن هناك منظومة دعم قائمة ومستمرة، تقدم خدمات متكاملة لكل امرأة تحتاج المساندة، وتشمل:
أولًا: الخط المختصر (15115)
خط ساخن يعمل لتلقي شكاوى واستفسارات السيدات، وتقديم الإرشاد والدعم الأولي، وتوجيه الحالات بشكل فوري إلى الجهات المختصة.
هذا الرقم هو بابك الأول لطلب المساعدة… لا تترددي في الاتصال.


ثانيًا: مكتب شكاوى المرأة
يقدم دعمًا قانونيًا ونفسيًا واجتماعيًا مجانيًا، ويتابع الشكاوى بجدية وسرية تامة، مع التدخل الفوري في الحالات التي تتطلب حماية عاجلة، خاصة في قضايا:
النفقة
العنف الأسري
النزاعات الأسرية
ثالثًا: برامج التمكين وتنمية المهارات

لأن الاستقلال الاقتصادي هو أساس الأمان، ينفذ المجلس برامج متعددة لرفع مهارات المرأة، وتوفير فرص تدريب  و تنمية مهاراتها للتوافق وسوق العمل بما يساعدها على بناء حياة مستقرة وآمنة لها ولأسرتها.. إننا نؤمن أن المرأة يجب أن تحاط دائمًا بـ أربع دوائر أمان حقيقية:

-قانون منصف يحمي حقوقها
-دعم اقتصادي يضمن كرامتها
-مساندة نفسية تحتويها
-مؤسسة وطنية تقف بجانبها وقت الحاجة
وهذه الدوائر ليست شعارات، بل خدمات متاحة بالفعل من خلال المجلس القومي للمرأة يشاركه كافة مؤسسات الدولة… ويجب أن تصل لكل امرأة في مصر.
رسالتنا لكل امرأة تمر بضيق:
لا تصمتي… لا تتحملي الألم وحدك…
اتصلي على 15115، وستجدين من يسمعك، ويدعمك، ويساعدك على عبور الأزمة.

وفي الوقت ذاته، يؤكد المجلس أهمية الاستمرار في تطوير السياسات والتشريعات، خاصة ما يتعلق بسرعة إنفاذ النفقة، وتعزيز خدمات الدعم النفسي، بما يضمن ألا تصل أي امرأة إلى لحظة تفقد فيها الأمل.
رحم الله الفقيدة، وجعل من قصتها بداية لوعي أكبر، ووصول أسرع لكل خدمة يمكن أن تنقذ حياة.

