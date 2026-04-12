بعد حادثة سيدة الإسكندرية.. استشاري نفسي: الضغوط والصراعات الأسرية قد تتحول لأزمات صامتة

قالت د. هند قطب، استشاري الطب النفسي، إن بعض الحوادث المؤلمة التي يتم تداولها تعكس في جوهرها أزمات نفسية عميقة تتراكم بصمت دون تدخل مبكر أو دعم كافٍ من المحيطين.

وأوضحت "قطب" خلال لقاء في برنامج صباحك مصري، أن “الضغوط الحياتية، خصوصًا عندما تتداخل مع مشكلات أسرية أو مادية أو نزاعات ممتدة، قد تدفع بعض الأشخاص إلى مراحل من الإنهاك النفسي الشديد”، مشددة على أن هذه الحالات لا تحدث فجأة بل تسبقها إشارات واضحة غالبًا يتم تجاهلها.

وأضافت استشاري الطب النفسي، أن غياب الدعم الاجتماعي والإنساني، وضعف ثقافة طلب المساعدة النفسية، من أبرز العوامل التي تزيد من خطورة الأزمات، مؤكدة أن التدخل المبكر يمكن أن يغيّر المسار بالكامل.

واختتمت بالتأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، قائلة إن “الاستماع والاحتواء ليس رفاهية، بل خط دفاع أساسي قد ينقذ حياة”.

