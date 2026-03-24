مشاجرة بسبب الميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على نجلي سيدة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام الأجهزة الأمنية بإحتجاز نجليها رغم تعرضهما للإعتداء وإصابتهما بالإسكندرية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى تبلغ لقسم شرطة باب شرق من إحدى المستشفيات بإستقبالها نجلى السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (لهما معلومات جنائية "مصابان بجروح متفرقة" – مقيمان بدائرة القسم) وبسؤالهما قررا بحدوث مشاجرة بينهما وبين نجل عمهما (له معلومات جنائية "مصاب بجروح متفرقة" – مقيم بدائرة القسم) لخلافات بينهم حول الميراث قام على إثرها الأخير بالتعدى عليهما بسلاح أبيض محدثاً إصابتهما المنوة عنها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط الآداة المستخدمة فى التعدى ، وإتهم المذكوران بالتعدى عليه وإحداث إصابته.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين فى حينه وبعرضهم على النيابة العامة عقب تماثلهم للشفاء قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "ما زالوا قيد الحبس".





تم التواصل هاتفياً مع القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) لصعوبة حركتها نظراً لظروفها الصحية وكبر سنها ، وتبصيرها بحقيقة الموقف ، حيث أبدت تفهمها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





