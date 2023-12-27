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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحل مشاكل المواطنين.. «مستقبل وطن» يُنظم عددًا من اللقاءات مع أهالي المنتزه

اجتماع بالمنتزه ثان
اجتماع بالمنتزه ثان بحزب مستقبل وطن

نظمت أمانة قسم المنتزه ثانِ، عددًا من اللقاءات، منها لقاء مع أهالي منطقة الطابية، علاوة على لقاء مع الأشخاص من ذوي الإرادة، بحضور محمد حسين ذوق أمين القسم، وماجد جمال أمين التنظيم، وعادل رزق أمين أمانة الدمج المجتمعى لذوي الإرادة، وعفاف العمراوى أمينة المرأة.

يأتي اللقاء من أجل بحث أهم مشكلات أهالي الدائرة وكيفية التغلب عليها وحلها، علاوة على الحديث عن أهم مطالب الأشخاص ذوي الهمم واحتياجاتهم، وجهود الحزب لدعم الخدمات المُقدمة للأهالي.

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ونظّمت أمانة قسم الرمل ثانِ، مراجعات نهائية، لمادة الدراسات الاجتماعية؛ بمناسبة حلول موسم الامتحانات، ويقوم بالشرح محمد فراج، عضو هيئة مكتب أمانة الشئون القانونية.

جاء ذلك بحضور عادل محمود خورشيد، أمين القسم، ورانيا عادل خورشيد، أمين الشباب بالقسم، وبهاء السراج، أمين الشئون القانونية بالقسم، وأحمد غريب، أمين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقسم، وحسن المشد، أمين مساعد أمانة الشباب بالقسم، وذلك دعمًا للطلاب، وحرصًا على التواجد بين الأهالي وفي كل ما يخصهم.

الاسكندرية الإتصالإت وتكنولوجيا الجمهورية الجديدة الأشخاص ذوي الهمم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشئون القانونية الامتحانات

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