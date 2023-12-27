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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الإسكندرية: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية لبناء الجمهورية الجديدة

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية

قدم مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، خلال انعقاد مجلس الجامعة  خالص التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، وتجديد ثقة شعب مصر في الرئيس السيسي، لدعم مسيرة البناء والتنمية.

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وأشاد رئيس الجامعة بالمشاركة الإيجابية لكافة منتسبي جامعة الإسكندرية والتوجه إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، باعتباره واجب وطني للحفاظ على مكتسباتهم وحقهم الدستوري، وحفظ الأمن والاستقرار، وذلك في مظهر حضاري يعكس قيمة جامعة الإسكندرية.

وأكد أن البناء والتقدم يحتاجان إلى عزيمة وإرادة، كما أكد على عمداء الكليات ضرورة الاستمرار فى التواصل مع الطلاب وإعدادهم كقادة فى المستقبل وتنمية روح وقيم الولاء والانتماء لديهم والاستماع لآرائهم وفتح الحوار معهم وتعريفهم بحجم التحديات، باعتبارهم جزء أصيل من المجتمع وكل المستقبل.

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