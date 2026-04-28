ميناء دمياط يستقبل سفينة ترفع علم بنما بها 7 آلاف طن قمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر عدد 16 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة ، منها السفينة ( PRINCESS KATHERINE ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 65303 طن من القمح لصالح القطاع العام.



وأوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27582 طن تشمل : 3760 طن علف بنجر و 181 طن أسمنت و 199 طن بصل و 3390 طن مولاس و 2350 طن ملح و 17702 طن بضائع متنوعة.



كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 68194 طن تشمل : 9696 طن قمح و 5548 طن خردة و 49074 طن ذرة و 3876 طن حديد.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 774 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 136 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3957 حاوية مكافئة.



وأكد البيانه أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 113879 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 27390 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6102 حركة.