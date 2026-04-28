محافظ دمياط يلتقي بالمواطنين في رأس البر

تابع الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة رأس البر، وذلك في ختام جولته التى أجراها بالمدينة صباح اليوم لتفقد عدد من المشروعات والأعمال بها ، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة للمدينة.

حيث تابع " الدكتور حسام الدين فوزى " الإجراءات المُتخذة بشأن المعاملات بالمركز ، و نسب الإنجاز بها .

كما التقى " محافظ دمياط " مع المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى مطالبهم آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة لهم من خلال المركز ، مؤكدًا أن المحافظة تسعى دوماً إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و التيسير عليهم .