كواليس مريبة لاختفاء امرأة في الجليد أثناء البحث عن كلبها

استمر البحث يوم الثلاثاء عن امرأة اختفت في نهر متجمد جزئيا في ألاسكا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقالت قوات ولاية ألاسكا إن زوجين كانا يسيران بكلابهما بالقرب من نهر إيجل بعد ظهر يوم السبت عندما دخل أحد الحيوانات إلى الماء.

ذهب الزوجان إلى النهر للبحث عن الكلب، لكن المرأة اختفت، وتم تنبيه السلطات لكن فرق البحث لم تعثر على أي علامة لها قبل غروب الشمس مما يجعل الظلام شديدًا بحيث لا يمكن الاستمرار.

وواصل فريق الإنقاذ عملية البحث يوم الأحد، ولكن دون جدوى، واختفت المرأة، التي لم يُذكر اسمها، في جزء من النهر المتجمد جزئيًا على بعد حوالي 32 كيلومترًا خارج مدينة أنكوريج، التي تشهد حوالي 5 ساعات ونصف فقط من ضوء النهار كل يوم في أواخر ديسمبر.

وقالت قوات الدولة إن البحث من المقرر أن يستأنف عندما تشرق الشمس يوم الثلاثاء. بالإضافة إلى الغواصين، تم تعيين فريق من Alaska Solstice Search Dogs للانضمام إلى العملية، وفقًا لمنشور على فيسبوك.

وقال أوستن مكدانيل، المتحدث باسم قوات ولاية ألاسكا، لصحيفة أنكوراج ديلي نيوز إن المسؤولين يعتقدون أن المرأة جرفت تحت الجليد أسفل النهر، ولم يصب الرجل الذي دخل الماء مع المرأة المفقودة.

ووصف جيمي ألارد، الذي يمثل المنطقة في المجلس التشريعي لولاية ألاسكا، الحادث بأنه مأساة مفجعة.

وقالت في بيان: “إن الخسارة التي عانت منها الأسرة لا يمكن وصفها بالكلمات، يعد هذا الحدث بمثابة تذكير خطير بمدى السرعة التي يمكن أن تصبح بها المواقف محفوفة بالمخاطر في البيئات الطبيعية”.