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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعمل بالطاقة النووية .. اندلاع حريق هائل في كاسحة جليد روسية

كاسحة جليد ـ ارشيفية
كاسحة جليد ـ ارشيفية

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، أن حريقا اندلع في كاسحة جليد روسية تعمل بالطاقة النووية في منطقة مورمانسك.

وأوضحت وكالة أنباء “آر بي سي” الإخبارية الروسية، أنه تم احتواء الحريق، مشيرة إلي أنه لا يوجد خطر من انتشار الحريق.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، أن سفينة الحاويات التي تعمل بالطاقة النووية “سيفموربوت” هي سفينة النقل الروسية الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية لكسر الجليد.

وروسيا دولة معروفة بأراضيها الشاسعة وقربها من القطب الشمالي، وتحدد هذه العوامل الجغرافية الحاجة إلى تطوير الشحن في المحيط المتجمد الشمالي والدفاع ضد هجوم محتمل من الولايات المتحدة. 

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ومع ذلك، فإن الجليد في القطب الشمالي يمثل عقبة خطيرة لكل من السفن المدنية والسفن الحربية. لفتح طريق الشحن في مثل هذه الظروف الصعبة، هناك حاجة لكاسحات جليد خاصة.

بشكل عام، يمكن التغلب على الجليد عن طريق اختراق الجليد تدريجيًا باستخدام هزات صغيرة، مما يمهد الطريق.

كاسحة جليد روسية روسيا

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