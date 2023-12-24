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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من روسيا علي قرار أمريكا توسيع حدودها

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

قال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي بشأن القطب الشمالي، نيكولاي خاريتونوف، إن قرار أمريكا الأحادي الجانب بتوسيع حدودها في القطب الشمالي غير مقبول ويمكن أن يؤدي إلى زيادة التوترات.

وتعليقا على توسيع حدود الولايات المتحدة في المنطقة، أشار خاريتونوف إلى أنه “أولا وقبل كل شيء، من الضروري إثبات الانتماء الجيولوجي لهذه الأراضي إلى أمريكا، كما فعلت روسيا ذات مرة”.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال خاريتونوف: “في ذلك الوقت، تم خفض جهاز علمي تحت الماء ، وتم إجراء أبحاث تحت الأرض.. تم جمع قاعدة أدلة كبيرة. ونظرت لجنة فرعية تابعة للأمم المتحدة في طلبنا للحصول على الجرف”، مضيفا أن أمريكا لم تصدق على اتفاقية قانون البحار.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، بأن أمريكا أعلنت توسيع الجزء الخاص بها من الجرف القاري في القطب الشمالي.

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وحسب “بلومبرج”، جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية: "الجرف القاري هو امتداد للأراضي البرية للبلاد تحت الماء. وللولايات المتحدة الحق، وفقا للقانون الدولي، في حماية وإدارة الموارد والموائل الحيوية".

ويغطي ما يسمى بالجرف القاري الممتد منطقة تقع بشكل أساسي في القطب الشمالي وبحر بيرينج، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية متزايدة تطالب بها أيضًا كندا وروسيا.

وحسب “بلومبرج”، تريد واشنطن، من خلال توسيع الجرف، الوصول إلى المعادن اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حقول النفط والغاز هناك.

روسيا أمريكا القطب الشمالي

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