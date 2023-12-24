الاتحاد الأوروبي: روسيا ستنتصر بحرب أوكرانيا في هذه الحالة فقط

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن روسيا ستنتصر بالصراع في أوكرانيا إذا لم يحشد الاتحاد الأوروبي كل قدراته.

وأوضح بوريل، أن “الاتحاد الأوروبي ينظر إلى روسيا على أنها قوة عظمى تهدد الديمقراطية الأوروبية”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا ترفض أي تفاوض مع روسيا “المتغطرسة”.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات له، أن “ لا أحد يعلم متى ستنتهي الحرب مع روسيا”، مشيرا إلي أن “الولايات المتحدة لن تخون أوكرانيا”.

ولفت إلي أنه في حال فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية المقبلة، فإن مساعدات واشنطن لأوكرانيا قد تنخفض.

وأضاف زيلينسكي: “من المؤكد أن ترامب ستكون لديه سياسة مختلفة، فهو شخص مختلف لكن إذا كانت سياسة ترامب اقتصادية للغاية، فإنها ستؤثر بشكل كبير على مسار الحرب في أوكرانيا”.

وأوضح أن “الجيش الأوكراني يريد تعبئة ما يصل إلى نصف مليون مواطن”.