أوكرانيا: عودة حركة الشاحنات بعد إنهاء مزارعي بولندا إغلاق معبر حدودي

قالت إدارة الحدود الأوكرانية، اليوم الأحد، إن المزارعين البولنديين أنهوا إغلاقهم لأحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا وبولندا.



وأضافت الحدود الأوكرانية أن حركة الشاحنات عادت إلى طبيعتها بشكل كامل.

وذكرت إدارة الحدود عبر تطبيق تليجرام: "تمت استعادة حركة مرور الشاحنات. أنهى المزارعون البولنديون الحصار أمام معبر ميديكا - شيهيني"، حسبما نقلت رويترز.

وكان قد قال مزارعون بولنديون، أمس السبت، إنهم سيعلقون احتجاجهم عند المعبر مع أوكرانيا اعتباراً من الأحد، لكن سائقي الشاحنات سيواصلون إغلاق 3 معابر أخرى خلال عيد الميلاد.