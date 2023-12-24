لاحتواء روسيا.. أوكرانيا تعلن موعد التعبئة الشاملة للجيش

قال الضابط الأوكراني، فاسيلي ساموفار، الذي يقود قوات الطيران والدفاع الجوي في لواء العاصفة المنفصل، إنه من المرجح أن تلجأ أوكرانيا إلى “التعبئة الكاملة” العام المقبل في محاولة لاحتواء روسيا.

وفي مقابلته مع قناة “دنيبرو” الأوكرانية، قال ساموفار إنه “على الأوكرانيين الاستعداد للتعبئة الكاملة وشتاء بارد”.

وأضاف أن العام المقبل “سيكون للأسف أصعب بكثير من عامي 2023 و2022 مجتمعين”.

وأوضح الضابط أن روسيا تعمل بنشاط على بناء قواتها وتكييف اقتصادها مع احتياجات جيشها.

واعترف ساموفار بأنه إذا استمرت موسكو على هذا المنوال، فقد تنتصر في مرحلة ما، مضيفًا أن أوكرانيا ليس لديها مثل هذه إمكانية التعبئة الهائلة ولا هذا القدر الكبير من الأموال والموارد.

ولا تزال كييف تعاني من فشل الهجوم المضاد الذي فشل في إحداث أي تغييرات كبيرة على الخطوط الأمامية بينما كلف عشرات الآلاف من الأرواح ومئات القطع من المعدات الثقيلة.

في ديسمبر، قدر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن أوكرانيا فقدت أكثر من 383 ألف جندي منذ بداية الصراع، مضيفًا أن ما يقرب من نصف الضحايا سقطوا خلال عمليتها الصيفية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.

ويبدو أن الداعمين الغربيين لأوكرانيا بدأوا في الشك في احتمالات فوز كييف في الصراع في أعقاب الهجوم الفاشل.

وفي ديسمبر، قال المشرعون الأمريكيون إن واشنطن وكييف لم تقدما استراتيجية واضحة رابحة بعد اجتماعهما مع زيلينسكي. وتكافح كل من واشنطن وبروكسل أيضًا للاتفاق على حزم المساعدات التالية لأوكرانيا.