أوكرانيا تكشف موعد تسريح المجندين بشكل كامل

كشف وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، اليوم الأحد، أن تسريح المجندين بشكل كامل لن يكون ممكنًا إلا بعد انتهاء الحرب في بلاده، مؤكدًا أنه يتم العمل على تغيير المنظور في عملية التعبئة.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، قال عميروف لقناة "أوبشيستفيوني" التلفزيونية الأوكرانية: “لا يمكننا استخدام كلمة -تسريح- إلا بعد انتهاء الحرب”.

وأضاف "لقد وجدنا حلولا ستمكن الشخص الذي ظل في الخدمة لمدة عامين من فهم القواعد التي سيتمكن بموجبها من أخذ قسط من الراحة أو أن يتم تسريحه جزئيا، ونحن نعمل على ذلك قانونيا وتشريعيا وفنيا”.

واشتكى وزير الدفاع الأوكراني من أن عملية التعبئة في أوكرانيا قد تمت "شيطنتها" وأن الخدمة العسكرية أصبحت تعتبر بمثابة عقاب.

ولفت إلى أنه تم وضع مشروع قانون لتغيير هذه النظرة، وسيتم تسجيله في البرلمان الأوكراني في المستقبل القريب.

وكان الضابط الأوكراني، فاسيلي ساموفار، الذي يقود قوات الطيران والدفاع الجوي في لواء العاصفة المنفصل، قال إنه من المرجح أن تلجأ أوكرانيا إلى “التعبئة الكاملة” العام المقبل في محاولة لاحتواء روسيا.

وفي مقابلته مع قناة “دنيبرو” الأوكرانية، أكد ساموفار أنه “على الأوكرانيين الاستعداد للتعبئة الكاملة وشتاء بارد”.

وأضاف أن العام المقبل “سيكون للأسف أصعب بكثير من عامي 2023 و2022 مجتمعين”، موضحًا أن روسيا تعمل بنشاط على بناء قواتها وتكييف اقتصادها مع احتياجات جيشها.